الإسكان: توقيت التسجيل لوحدات الإسكان المتوسط لا يميز صاحبه

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ عملية التقديم لحجز وحدات متوسطي الدخل «سكن مصر، دار مصر، وجنة» عبر الموقع الإلكتروني مستمرة حتى يوم 8 مارس المقبل، ضمن مُبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير وحدات سكنية لجميع فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، في ضوء مباردته للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصى 25 سنة.

لا أفضلية بين المواطنين

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّه لا توجد أفضلية بين المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، ومن سجل في نهاية المدة.

وأوضحت عبدالحميد، أنّ الفارق الأساسي في عملية حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان، يكمن في أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني بعد فتح باب الحجز، والذي يتم خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة التاسعة صباحا يوم 16/3/2022 حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل يوم 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول، ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز.

الوسائل المتاحة لحجز الواحدات السكنية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على فيس بوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط: www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط: www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق: http://www.shmff.gov.eg، وwww.shmff.gov.eg.

كما يمكن الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا: 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.