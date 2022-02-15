مع بداية الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتوسط، المطروحة ضمن 3 مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أسعار الوحدات السكنية بالمتر، داخل كل مشروع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أسعار الوحدات في «سكن مصر ودار مصر وجنة» بالمتر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

أسعار الوحدات في «سكن مصر ودار مصر وجنة» بالمتر

أسعار وحدات مشروع جنة بالمتر

-إجمالي وحدات مشروع جنة المطروحة، 1980 وحدة سكنية، ونسبة تمير تتراوح ما بين 1 إلى 1.06.

- مقدم جدية حجز 80 ألف جنيه.

- مساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2.

- طرح مشروع جنة، يشمل 5 مدن، وهي: (الشروق - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - 6 أكتوبر - العبور).

- 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه.

- 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا.

- 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة، ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا.

- 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها.

- 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.

أسعار وحدات دار مصر بالمتر

- طرح وحدات سكنية في سبع مدن، وهي: (الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة).

- مساحة الوحدات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2.

- مقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه.

- نسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02، بإجمالي 1792 وحدة سكنية.

- 70 وحدة سكنية في مدينة الشروق وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهًا.

- 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا.

- 394 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا.

- 410 وحدات سكنية في مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.

- 218 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيه تقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا.

- 398 وحدة سكنية في مدينة العاشر من رمضان ويتراوح سعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا.

- 91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.

أسعار وحدات سكن مصر بالمتر

- طرح الوحدات السكنية بتسع مدن، وهم: (الشروق - القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - المنيا الجديدة – بدر - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - دمياط الجديدة - ناصر (غرب أسيوط).

- مساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2.

- مقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه.

- نسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05، بإجمالي 3308 وحدة سكنية.

- 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا.

- 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا.

- 499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات.

- 209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات.

- 82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا.

- 1117 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات.

- 152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا.

- 32 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا.

- 330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط) ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا.