الحكومة تبيع 21 وحدة سكنية و55 محلا بـ«الإسكان الاجتماعي» في مزاد علني

تعقد الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية مزادا علنيا لبيع محلين ووحدات إدارية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق الإسكان الاجتماعي بمحافظة الدقهلية يوم الأحد الموافق لـ20 فبراير الحالي.

ووفقا لمنشور رسمي لهيئة الخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أعلنت عن بيع 21 وحدة سكنية استثمارية كائنة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة السكنية الواحدة.

كما ستعرض «الخدمات الحكومية» 31 محلا بالإسكان الاجتماعي بمنطقة عرفات شلباية بالمنزلة بمساحات تتراوح بين 12.30 متر مربع و22.50 متر مربع ضمن الوحدات المعروضة للبيع ضمن المزاد العلني بالإضافة إلى 24 محلا بالإسكان الاجتماعي بمنطقة حوض السبعين مركز مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية بمساحات تتراوح بين 12.30 متر مربع إلى 22.50 متر مربع.

بيع حضانة بمساحة 540 مترا مربعا

وأشارت إلى بيع حضانة بمساحة 540 مترا مربعا ومخبز بمساحة 244 مترا مربعا بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الشيخ زايد بمدينة جمصة بالإضافة إلى 2 حضانة بمساحة 183 مترا مربعا للحضانة الواحدة ومخبز بمساحة 216 مترا مربعا بالمنحة الإماراتية بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.

ولفتت «الخدمات الحكومية» إلى أن عقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق لـ 20 فبراير الجاري بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية، مشيرة إلى أن ثمن كراسة الشروط لا يزيد عن الـ400 جنيه.

تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه

وحددت «الخدمات الحكومية» تأمين دخول المزاد بـ10 آلاف جنيه على أن يسدد 10% من قيمة المزاد بعد الرسو مباشرة بينما يتم دفع قيمة الـ 90% المتبقية خلال 3 أشهر، مؤكدة على أن جلسة المزاد العلني تعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهر الأحد الموافق لـ 20 فبراير الحالي على أن تطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بحي الدقي بمحافظة الجيزة.