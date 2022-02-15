تأجيل محاكمة 8 متهمين في «التخابر مع داعش» إلى 7 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021، جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، المقيدة برقم 1260 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع داعش»، إلى جلسة 7 مارس المقبل.

وتضم القضية كلا من: معتز توفيق الشهير بـ«أبو خالد الشامي»، أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي «دودج»، مصري الجنسية، ومهدي صالح «أبو إيليا»، أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف، أجنبي الجنسية، وخضر دوجييف، أجنبي الجنسية، وآلاء إبراهيم هارون، مصرية الجنسية، ومحمد عبد الله باغي، مصري الجنسية، ومحمد أبو بكر السيد، مصري الجنسية.