كمين لـ«داعش» يسفر عن مقتل شرطي عراقي وإصابة 4 آخرين

شهد العراق خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحدث مهمة، منها كمين نفذته عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالي شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل شرطي واحد وإصابة 4 آخرين، بينهم مدير قسم شرطة العبارة، فيما أشار مسؤول عراقي إلى توجيه ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى.

وقتل شرطي عراقي، وأصيب 4 آخرون جراء كمين نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد، وقال مصدر أمني لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن كمينا لعناصر «داعش» الإرهابي على نقطة أمنية ضمن منطقة الغريرات أطراف منطقة العبارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن بين المصابين مدير قسم شرطة العبارة.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، توجيه ضربة جوية إلى مجموعات إرهابية تتواجد في ديالى، مشيرا إلى أن لبنانيين كانوا من بين القتلى، كاشفا في تصريح للتلفزيون العراقي، عن زيارة مرتقبة لوزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى بغداد للتباحث حول الإرهابيين اللبنانيين الذي تم استهدافهم من قبل الطيران العراقي.

الأعرجي: قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة للسيطرة على السجون في سوريا

وأوضح «الأعرجي»، في تصريحات للتلفزيون العراقي، أن إرهابيين تابعين لأكثر من 50 إلى 70 دولة موجودون في سجن الحسكة السوري، والعراق طالب دولهم بوجوب سحبهم ومحاكمتهم، لأنهم يشكلون خطرا على العراق، لكن تلك الدول لم تستجب خوفا على أمنها.

مستشار الأمن القومي العراقي: «مخيم الهول» يشكل تهديدا حقيقيا للعراق

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي، إلى أن «مخيم الهول» شمالي سوريا، يشكل تهديدا حقيقيا للعراق، موضحا أن بغداد استقبلت 450 عائلة من مخيم الهول وبدأت بتأهيلهم نفسيا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتابع الأعرجي قائلا، إن هناك قيادات لـ«داعش» داخل سجون الحسكة والصناعة وغيرها وعددهم 10 آلاف من قيادات التنظيم المجرمة، مشيرا إلى تواجد عوائل القيادات وبعض كبار السن موجودون في مخيم الهول وهناك داعشيات موجودات في المخيم لا تقل إجراما عن الإرهابيين.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي، أمس الأحد، حول علاقة العراق مع الولايات المتحدة وإيران، إن علاقات بلاده مع واشنطن والتحالف الدولي ليست ضد إيران، مضيفا إن علاقات بغداد مع طهران ليست ضد الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

وأضاف الأعرجي، ان العلاقات العراقية مع السعودية ليست ضد إيران، وعلاقات بغداد مع طهران ليست ضد الرياض، مشيرا إلى ان بلاده تنطلق من مصلحتها الوطنية.