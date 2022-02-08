واشنطن تستهدف زعيم «داعش أفغانستان» بـ10 ملايين دولار

استهدفت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، أحد العناصر الإرهابية في أفغانستان، بعد أيام قليلة من إعلان واشنطن مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية أمنية شمال سوريا، والاستهداف الجديد لـ واشنطن جاء عن طريق إعلانها عن مكافأة بـ 10 ملايين دولار لمن يساعد في تحديد مكان زعيم «داعش - ولاية خراسان» في أفغانستان، «ثناء الله غفاري» المعروف باسم «شهاب المهاجر».

وقالت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إن المكافأة التي قدمتها وزارة الخارجية الأمريكية هي أيضا مقابل أي معلومات من شأنها أن تساعد في اعتقال أو إدانة المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في «مطار كابول» في 26 أغسطس من العام الماضي، والذي تبناه تنظيم«داعش» الإرهابي والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص بينهم 13 جنديا أمريكيا.

واشنطن: إرهابيو داعش قتلوا وشوهوا المئات من الأبرياء في «مطار كابول»

وقال حساب «مكافأة من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن إرهابيي داعش قتلوا وشوهوا المئات من الأبرياء في «مطار كابول»، مضيفا أن واشنطن تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمعلومات عن مرتكبي هذا العمل الشنيع.

وكان «المهاجر»، تم تعيينه لقيادة التنظيم الإرهابي في أفغانستان في يونيو 2020.

الخارجية الأمريكية أدرجت «غفاري» على لائحة الإرهاب في نوفمبر 2021

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أدرجت في نوفمبر من العام الماضي 2021، غفاري، على لائحة الإرهاب، مشيرة إلى أن «غفاري» هو المسؤول عن الموافقة على جميع عمليات تنظيم «داعش- خراسان» الإرهابي في جميع أنحاء أفغانستان، وتأمين التمويل اللازم لإجراء العمليات.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من جهودها الحثيثة لضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهاب الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤولون أمريكيون، قالوا في نوفمبر الماضي إنهم يعتقدون أن تنظيم «داعش خراسان» يمكن أن يطور قدرته على القيام بعمليات خارج أفغانستان في غضون 6 إلى 12 شهرًا، وفقا لما ذكره موقع «صوت امريكا».