فايز السعيد يكشف عن تعاون جديد مع لايف ستايلز بعد «ليش أنت هلقد حلو»

أعرب الفنان الإماراتي فايز السعيد، اليوم، عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة «ليش أنت هلقد حلو»، التي طرحها مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، بالتزامن مع عيد الحب في أول تعاون يجمعهما.

الأغنية تم تصويرها في دبي مع المخرج بسام الترك، وتخللتها لوحات راقصة، ونُفذت على مستوى عالٍ من الحرفية والتقنيات المتطورة.

تعاون جديد مع الشركة المنتجة

وقال فايز السعيد، في بيان له: «سعيد للغاية بالتعاون الأول مع شركة لايف ستايلز ستوديو، وأجواء الحب والفرح كانت غامرة في مكان التصوير رغم جائحة كورونا التي كانت تقف حائلا دائما في أعمالنا الفنية، مؤكدا أن الفترة المقبلة تشهد تعاونا كبيرا مع الشركة المنتجة للأغنية».

يذكر أن أغنية «ليش أنت هلقد حلو»، من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر وتوزيع حسام كامل.

كلمات أغنية «ليش أنت هلقد حلو»

وتقول كلمات أغنية «ليش أنت هلقد حلو»:

وليش أنت هلقد حلو هذا الجمال منيلك

نظرات عينك قهر ما أدري شرد احچيلك

حتى الگمر ينجبر لمن اتفووت ايميلـــك

كلش عليك اتخبلت وأموت إذا ما أصير لك

ما أصلك أنت من طين

وحالك مثل حال الناس

يل ما يشبهك مخلوق

لك حتى صوتك ينباس

وين أربعينك بالشبه ما شفت منهم احد

يلي بأحضانك انتهي وللسما روحي تصعد

لا ماكو احد

يهواك هلگد

لك اني مسجون

بعشقك مؤبد

ما اكتفي امن النضر فدوه الملامح مالتك

أعشق سواد الشعر وأموت أنا بغمازتك

العشق كله الك الك حبيبي وداعتك

انت المدلل تضل وشتسوي سوي براحتك