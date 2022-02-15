كشف ملابسات العثور على جثة مُسنة في ترعة بالخانكة: مريضة نفسياً

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة، في محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بالتصريخ بدفن جثة مسنة عُثر على جثتها غارقة في ترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبري أبوزعبل، حيث تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى أنها مريضة نفسياً، وخرجت من منزلها قبل يومين، وعُثر على جثتها في مياه ترعة الإسماعيلية، دون وجود شبهة جنائية.

تفاصيل انتشال جثة مسنة غارقة بالخانكة

وتمكنت أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة سيدة ستينية من مياه ترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى أبو زعبل، دائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة واستدعاء أهلها، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية لسيدة بمياه ترعة الإسماعيلية، أسفل كوبرى أبوزعبل، دائرة مركز شرطة الخانكة.

الجثة لسيدة تبلغ من العمر 67 سنة

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال جثة السيدة، وبالمعاينة والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بالجثة، وترتدي كامل ملابسها وبحوزتها بطاقة تحقيق شخصيتها، وتبين أنها تُدعى «"س. م. أ.»، 67 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجرى استدعاء ابنها، الذي أكد أن والدته تعاني من مرض نفسي، وتخضع للعلاج، وقرر بخروجها من يومين وعدم عودتها، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.