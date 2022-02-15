تفاصيل انتخابات حزب الوفد 2022.. مرشح واحد ولجنتان لذوي الهمم وكبار السن

يستعد حزب الوفد لإجراء انتخاباته على منصب رئيس الحزب الذي يشغله حاليا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ. وبدأ البحث خلال الأيام الماضية من خلال محرك «جوجل» عن تفاصيل انتخابات حزب الوفد 2022، حيث بدأت اللجنة المنظمة للانتخابات الاستعداد لإجرائها، وتعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل انتخابات حزب الوفد 2022.

انتخابات حزب الوفد 2022

وقال وجدي زين، عضو لجنة انتخابات حزب الوفد، إن اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 هو اليوم الرابع لعمل لجنة الانتخابات في الإشراف والتنظيم، ولم يتقدم سوى مرشح واحد هو المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الحالي وكيل مجلس الشيوخ.

أعمال لجنة انتخابات حزب الوفد

وأضاف عضو لجنة انتخابات حزب الوفد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة انتخابات حزب الوفد ناقشت تجهيزات الإعداد للعملية الانتخابية، كما تم ترتيب السرادق الخاص بالانتخابات وأماكن إدلاء أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم في انتخابات حزب الوفد، ولجنة الانتخابات خصصت لجنتين لذوي الهمم وكبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

موعد انتخابات حزب الوفد 2022

وأوضح «زين الدين»، أن انتخابات حزب الوفد 2022 ستُقام 11 مارس 2022، مؤكداً أن ما يثار بأن كشوف الجمعية العمومية غير موجودة بأنه كلام غير صحيح، ولا يجب الالتفات إلي كل ما يُثار في هذا الشأن، وكشوف الجمعية العمومية لا يوجد تلاعب بها، وكل الامور طبيعية وتسير على ما يرام، ولابد من التأكيد على أن انتخابات حزب الوفد تسير بكل شفافية وحيادية، ولم يحدث في تاريخ حزب الوفد أن تم تزوير الكشوف، وهناك لجنة مشكلة من 5 أعضاء من حزب الوفد للإشراف على الانتخابات ولن يقبلوا أي تلاعب أو تزوير.