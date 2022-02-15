اللجنة العسكرية الليبية «5+5»: جهود السلام مُهددة بالانهيار

اعتبرت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة «5+5» في المنطقة الغربية أن جهود السلام في ليبيا باتت مهددة ومعرضة للانهيار، بسبب ما وصفته بالصراع بين الأطراف السياسية.

وقال أعضاء اللجنة: إن هناك مخاوف حقيقية باتت تساورهم من أن جهود السلام التي عملت عليها اللجنة خلال الفترة الماضية، باتت مهددة ومعرضة للانهيار، حسبما جاء في بيان عنهم نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وسائل إعلام ليبية.

دعوة لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية

ودعت اللجنة الليبية العسكرية المشتركة «5+5» جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية، كون الأخطار باتت تحدق بالبلاد، حسب البيان.

ودعت اللجنة في بيانها: الأطراف المحلية والدولية للإسراع في إجراء الانتخابات، باعتبارها البداية الحقيقية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

تكليف باشاغا برئاسة الحكومة يصطدم برفض الدبيبة

وكان البرلمان الليبي قد قرر في فبراير الجاري تكليف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية تمهد لإجراء الانتخابات.

وأيد الجيش الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر، قرار البرلمان الليبي، وذكر في بيان: نؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون، وكذلك ندعم مجهودات اللجنة العسكرية 5+5، وتمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة.

في المقابل رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، فتحي الدبيبة، القرار ، مشيرا إلى أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، قائلا: إن قطار الانتخابات انطلق في ليبيا، على حد قوله.