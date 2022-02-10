الجيش الليبي يؤيد قرار البرلمان بتكليف باشاغا لتشكيل حكومة جديدة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تأييدها لقرار البرلمان الليبي الصادر اليوم، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، تعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان لها، إنها: وهي تتابع وباهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن الاستقرار.

تأييد قرار البرلمان الليبي بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة

أضافت، وعليه ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون وكذلك تدعم مجهودات اللجنة العسكرية 5+5، وتمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة.

عبد الحميد الدبيبة يعلن رفضه قرار البرلمان الليبي

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الحالية، أعلن في وقت سابق، رفضه السماح بمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.