أبوالغيط يطالب أطراف العملية السياسية في ليبيا بالتوافق وصولا للاستقرار

قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنّ السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد أهمية أن يتوافق جميع الأطراف على الساحة الليبية مؤخرا، من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على استقرار ليبيا.

تعزيز وحدة ليبيا

وشدد أبو الغيط ، حسب ما نقل المصدر، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، وأهمية دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.