خبير سياسي: ألمانيا وفرنسا تحاولان تهدئة أزمة أوكرانيا

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، إن لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، اليوم، كان في غاية الأهمية، لأن ألمانيا من الدول المهمة للاقتصاد الروسي، بجانب أن روسيا من الدول المهمة للاقتصاد الألماني، حيث إن مشروع خط الغاز «نورد ستريم 2» ثمرة التعاون بين الدولتين الروسية والألمانية.

فرنسا حاولت بكل الطرق تهدئة الأمور خاصًة في الأزمة الأوكرانية

وأضاف «الديب»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة «ten»، أن هذا التعاون المشترك نراه في كثير من المجالات رغم ما حدث في الفترة الأخيرة من مشادات، وشد وجذب بين روسيا والغرب بشكل عام، والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، كما أن فرنسا حاولت بكل الطرق تهدئة الأمور خاصًة في ملف الأزمة الأوكرانية، موضحًا أن لقاء المستشار الألماني أولاف شولتز جاء ليؤكد التهدئة من جانب الاتحاد الأوروبي عن طريق الدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا.

العلاقات بين روسيا وألمانيا قوية

وأضاف أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة لوباتشيفسكي الروسية، أن طبيعة العلاقات بين روسيا وألمانيا قوية، واللقاء جاء ليؤكد تهدئة الأمور، ورأينا بعض الأخبار تفيد بأن هناك قوات روسية يمكن أن تعود إلى قواعدها، بعد انتهاء المناورات وما إلى ذلك، وهذا اللقاء كان له أهمية كبرى، نظرًا للعلاقات الاقتصادية التي تربط الدولتين، وهذا يؤكد أيضًا أنه عندما يكون الاقتصاد هو الحاكم في العلاقات الثنائية يمكن أن تكون هناك فرصة للمفاوضات والتراجع، ومحاولة الوصول لأي حل وسط، حتى لو كانت الأزمة كبيرة.