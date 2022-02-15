الناتو: تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية رغم عدم رؤية أي تراجع روسي

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إن هناك ما يدعو إلى «تفاؤل حذر»، بشأن الأزمة الأوكرانية، على خلفية التقارير الواردة، التي تفيد بعودة بعض القوات الروسية على الحدود الأوكرانية إلى قواعدها.

الناتو: لا مؤشرات لخفض التصعيد.. ومتفائلون بحذر

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي: «لم نر حتى الآن أي مؤشرات على خفض التصعيد على أرض الواقع، ولم نر أي مؤشرات لخفض التواجد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية»، مؤكدا أن التحالف العسكري سيواصل مراقبة الوضع، ومتابعة ما تقوم به روسيا عن كثب، وفقا لشبكة «سكاى نيوز» البريطانية.

وأشار أمين عام الناتو، إلى أن «المؤشرات القادمة من موسكو بشأن نيتها مواصلة الانخراط في الجهود الدبلوماسية، تعطينا بعض الأسباب لتفاؤل حذر، لكننا سنتابع بالطبع ما يحدث على أرض الواقع».

الدفاع الروسية تعلن عودة القوات

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن بداية عودة قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية الروسيتين، إلى مواقع تمركزها الدائمة في روسيا، بعد انتهاء التدريبات المشتركة «عزيمة الاتحاد - 2022»، التي أجريت على أراضي جمهورية بيلاروس.