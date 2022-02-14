محطات الأزمة الأوكرانية.. خلاف على الانضمام للناتو واستعدادات روسية

حرب وشيكة بات اندلاعها قريبا بين الجارتين الروسية والأوكرانية، ويعود سبب الخلاف بين روسيا وأوكرانيا إلى محاولة الروس حرمان الأوكرانيين من الانضمام إلى حلف الناتو، وذلك في مسعى من الحكومة الروسية إلى وقف توسع الحلف في أوروبا الشرقية.

سبب الخلاف بين روسيا وأوكرانيا

ويشار إلى أنّ هناك عدة أسباب للخلاف بين روسيا وأوكرانيا منذ سنوات بعيدة، آخرها كانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2014، وذلك لضم شبه جزيرة القرم للحكم الروسي، وبعد نحو 7 سنوات بدأت شرارة الحرب في الاشتعال مرّة أخرى، وذلك بعد استعدادات الجيش الروسي على الحدود الأوكرانية.

استعدادت جديدة للجيش الروسي

وكانت تقارير أمريكية قد رصدت استعدادات جديدة للجيش الروسي على الحدود الأوكرانية، حيث تتمثل استعدادات الجيش الروسي في نقل جنود ومعدات عسكرية إلى نقطة الهجوم أو مواقع إطلاق النار عند نقطة الصفر مع الأراضي الأوكرانية.

تحذير من حرب عالمية ثالثة

وتعد حرب روسيا وأوكرانيا بمثابة الحرب العالمية الثالثة، وقال الرئيس الأوكراني إن حرب روسيا وأوكرانيا من المتوقع أن تندلع في 16 فبراير الجاري، أي أنّه هناك يومان يفصلا العالم عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت بيانا في وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت فيه إنّها بصدد نقل سفارتها من كييف إلى لفيف غربي البلاد وذلك بسبب مخاطر شن هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية، وأشارت إلى أنّها بتلك الخطوة تهدف إلى حماية الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا ومحاولة لحفظ أمنهم، جاء ذلك في ظل مناشدات بضرورة مغادرة الرعايا الذين يحملون الجنسية الأمريكية للبلاد فورا.

وكانت روسيا قد طلبت من الغرب تقديم ضمانات أمنية، مشددة على رفض تمدد حلف شمال الأطلسي إلى منطقة الشرق، في إشارة إلى انضمام أوكرانيا إلى الناتو وهو الأمر الذي يشكل سبب الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.