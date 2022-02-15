4 توصيات لـ«الشيوخ» لضبط السلوك الإعلامي.. منها إطلاق حملة توعية

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، مقترحًا قدمه أحد أعضاء المجلس يستهدف إنشاء مدونة للسلوك الإعلامي، تشمل كافة المجالات الإعلامية والصحفية، وخرجت الجلسة العامة بـ4 توصيات مهمة حول مدونة السلوك الإعلامي، تعرضها «الوطن» في هذا التقرير.

توصيات مدونة السلوك الإعلامي

وحددت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، 4 توصيات حول مدونة السلوك الإعلامي جاءت كالتالي:

ـ أهمية التنسيق بين مجلسي الشيوخ والأعلى لتنظيم الإعلام، لإعداد مشروع قانون لضبط ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي «السيوشيال ميديا» .

ـ وجهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ بإطلاق حملة مجتمعية، للتوعية بدور وسائل الإعلام لتبصير وتعليم المجتمع بكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

ـ أكدت لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ أهمية نشر المعايير والأكواد التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لكل وسائل الإعلام وتعميمها على العاملين بها.

ـ حثت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ على تطوير مستمر لمدونات السلوك الإعلامي، لتناسب التطورات والمستجدات على الساحة.

تطوير البهنسا التاريخية السياحية

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، ناقشت في اجتماعها الذي عقد أمس الاثنين، تطوير منطقة البهنسا التاريخية السياحية بالمنيا، وذلك بحضور رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.

وانتقد بعض أعضاء اللجنة تخصيص 15 مليون جنيه للتطوير، لأنها غير كافية لتطوير منطقة أثرية وتاريخية مهمة مثل منطقة البهنسا التي يُقال إنه دفن بها 12 ألف صحابي للنبي محمد، منهم سليمان ابن خالد بن الوليد، وابن أبي ذر الغفاري، وغيرهما من الصحابة.