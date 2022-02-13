وزير الشباب يطالب مجلس الشيوخ بتعديل قانون الرياضة

أكد وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي أهمية تعديل قانون الرياضة الحالي قائلاً: «أي تعديل قد يقاومه البعض لكننا نسعي لتحقيق المصلحة العليا للوطن».

وأضاف «صبحي» خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اليوم الأحد: «لقد حصلت على توقيع اللجنة الاولمبية واللجنة الثلاثية على إجراء تعديلات على التشريع».

صبحي: الوزارة لا تتدخل في التشاط الرياضي

وشدد «صبحي» علي احترام المعايير الدولية وتقديرها وعدم مخالفتها، مع تعظيم دور الجمعيات العمومية للأندية، لافتاً إلى عدم تدخل الوزارة في النشاط الرياضي لكننا نضيف لهذا النشاط لدعمه على أرض الواقع.

وفي المقابل لفت وزير الشباب والرياضة إلي تشجيع الوزارة الاستثمار الرياضي ودعمه.

و هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنتي الشباب والرياضة بمجلسي الشيوخ والنواب بإنهاء العملية الانتخابية للاندية ومراكز الشباب بنجاح.