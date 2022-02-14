عضو بـ«ثقافة الشيوخ»: 15 مليون جنيه غير كافية لتطوير منطقة البهنسا التاريخية

قال الدكتور محمد البدري عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع تطوير منطقة البهنسا السياحية بالمنيا، إن المنطقة تمثل أهمية تاريخية وأثرية كبرى، لاسيما على المستوى الديني، حيث يتردد أن 12 ألف صحابي للنبي محمد مدفونين بأرضها، وليس 5 آلاف فقط، ومن بينهم سليمان ابن خالد بن الوليد، وابن أبي ذر الغفاري، وغيرهما.

ميزانية تطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا

وانتقد «البدري» تخصيص 15 مليون جنيه لتطوير منطقة أثرية بهذه الأهمية، مؤكدًا أنها ميزانية غير كافية، مطالبا بإدراج كافة المقامات والمقابر الموجودة بالمنطقة كآثار.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار برئاسة الدكتور محمود مسلم، اقتراح برغبة مقدم من النائب زين الاطناوي بشأن تطوير منطقة البهنسا التاريخية بالمنيا، بحضور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.

الفخراني يطلب تعريف الأثر

وطالب الفنان يحيي الفخراني عضو اللجنة، من ممثل وزارة السياحة والآثار توضيح تعريف الأثر بشكل أكثر دقة، خاصة مع وجود لبس لدى الكثيرين بشأنه.

ورد أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار، على «الفخراني» بأن تعريف الأثر كما ورد بالقانون هو ما مر عليه 100 سنة، لكن هناك طريقة فنية لتقدير الأثار، فليس كل بناء أو عقار مر عليه 100 سنه يعد أثرا».

تسجيل الأثر الموروث لعدم الوقوع تحت طائلة القانون

وأشار «طلعت» إلى أن القانون أعطى فترة سماح للأثر الموروث، وبعدها يجري تسليمه للجهة المسئولية، وهي إدارة الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، ويمكن للفرد أن يحوز الأثر لكن بالحصول على رخصة لكنه لا يملك البيع أو التصرف فيها بعد تسجيلها، ومن لا يبلغ ولا يسجل الأثر يقع تحت طائلة القانون.

وقال النائب عماد الدين حسين عضو اللجنة، إنه لابد من التنسيق بين الجهات المختلفة لاستكمال التطوير على أكمل وجه ومواجهة أى عراقيل، وأن يتحقق هذا التنسيق في جميع القضايا، وليس مشروع البهنسا فقط.

وشدد «حسين» على أهمية تعريف الاثر حتى لا يحدث لبس كما حدث مع «شقة الزمالك»، مع الفارق في التشبيه، متسائلا: «هل يمكن اقتناء أثر موروث بالسكن الشخصي، وهل امتلاك أو حيازة نيشان موروث يعد أثرا أم لا، وهل يعاقب حائزه قانونا؟.

وطالبت النائبة سها سعيد وكيل اللجنة، بأن يكون هناك سقفا زمنيا أو جدولا زمنيا للانتهاء من تطوير منطقة بهنسا السياحية.