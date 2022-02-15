مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان: هروب «لقاء» مشردة فيصل وتحرير محضر بالحالة

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان هروب «لقاء»، الفتاة التي جرى إنقاذها منذ عدة أيام، بعدما نشرت «الوطن» قصتها في بث مباشر.

وأكدت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفتاة كانت مصممة على الخروج من الدار، والرجوع إلى الشارع مرة أخرى، كاشفة عن التواصل مع أهلها، ومع وزارة التضامن الاجتماعي، وجرى إبلاغهم بآخر تطورات لقاء، وإنها رفضت تغيير وضعها.

هربت قبل نقلها إلى المستشفى

وأوضحت الدار أنه جرى التنسيق مع فريق التدخل السريع، لنقلها للمستشفى لمعاناتها من بعض الأمراض، إلا أنها تمكنت من الهرب قبل نقلها، لافتة إلى أنه جرى تحرير محضر إثبات حالة فى القسم، بهروبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«لقاء» صاحبة العيون الزرقاء

كانت لقاء قد أكدت في «بث مباشر»، مع كاميرا «الوطن»، محاولتها البحث عن مأوى بديلا عن الشارع، وبمجرد أن رأتها سيدات منطقة «فيصل»، خلال البث المباشر على الموقع، سارعن إلى مساعدتها، ثم استجابت مؤسسة معا لإنقاذ إنسان، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وجرى إيواؤها.

كانت فتاة فيصل «لقاء» صاحبة العيون الزرقاء، أكدت أنها تعيش في الشارع مشردة تبحث عن مأوى، إذ طردها زوجها للشارع، «عشان حملت رماني في الشارع، وأنا معنديش أهل، وكنت في ملجأ، وفي البرد ده أنا عايشة في الشارع نفسي استحمى وأسرح شعري، وأخش الحمام ونفسي أتدفى وأنام».