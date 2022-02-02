أول تعليق من والد مشردة فيصل: أعمل في مكان مرموق.. واسمي لا يهم أحدا

أجرى والد «لقاء» الشهيرة إعلاميًا بـ«مشردة فيصل»، مداخلة هاتفية على قناة« الوطن»، معربًا عن سعادته بالعثور على ابنته، بعد تغيبها 11 سنة، «أنا اطمنت كده إنها في أمان ومش قاعدة في الشارع، أنا شوفت بنتي في إحدى دور الرعاية، وبشكر جريدة الوطن، بنتي مريضة، وليس على المريض حرج، ابنتي تعرضت لواقعة مؤلمة جدًا في ميدان التحرير عام 2011، تسببت هذه الواقعة فى أن يقف عقلها عند سن الـ14 سنة».

والد لقاء «مشردة فيصل» يشكر جريدة «الوطن»

أضاف والد لقاء، الذي رفض ذكر اسمه، أنه يعمل في وظيفه حساسة، ولا يريد البوح باسمه، من أجل استكمال أعماله في الوزارة التي يعمل بها، «أنا بشكر جريدة الوطن، وكل الجهد اللي عملتوه، أنا متابع قصتها، وبدور عليها من 11 سنة، هي البنت كانت منذ 7 أيام في القاهرة عند والدتها، هي حاليا عندها 24 سنة، بس بتتعامل زي طفلة عندها 10 سنين، بنتي كانت بتخرج من البيت على طول، وفيه أسر تانية تاخدها وأروح أجيبها منهم».

لقاء تزوجت منذ 5 سنوات وعاشت معه شهرين فقط

تابع والد لقاء مشردة فيصل: «بنتي خرجت من البيت وراحت عند 20 أسره قبل كده، أنا انتقلت وراها وبرجعها، وأتجوزت من 5 سنين، قعدت مع زوجها فقط شهرين، أنا مش بيهمني غير حاجة واحدة فقط، إنها تنام في بلدنا بأمان، بشكر وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وبشكر جريدة الوطن».