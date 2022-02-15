رئيس هيئة قناة السويس: لدينا خططا لمواجهة تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لا ينافسها أحد في ظل ما تقدمه من خدمات للعابرين خلالها، بالإضافة لمميزاتها الطبيعية كونها أقصر قناة عبور مائي، موضحًا أن القناة لديها قدرات فائقة لحل مشكلات السفن، وظهرت في عبور سفينة تحمل 62 حالة كورونا، وعبور قطاعات من المواسير وصل طولها إلى 620 مترًا، وعبور سفن وصل غاطسها إلى 17 مترًا بحمولة 240 ألف طن، وصولًا إلى سفينة إيفرجيفين الشهيرة.

ربيع: لدينا سيناريوهات وخطط للتعامل مع الأزمات

أوضح «ربيع» في تصريحات تليفزيونية، أن هناك زيادات طفيفة بأسعار العبور في القناة جرى تطبيقها منذ أول فبراير، مؤكدًا أن القناة لديها سيناريوهات وخططًا للتعامل مع الأزمات في حال اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كما تعاملت مع جائحة كورونا وتحقيق نتائج إيجابية بدلًا من التعرض لخسائر.

وأضاف أن القناة قدمت استثناءات للسفن السياحية نظرًا لمحاولة تعافي القطاع السياحي من آثار كورونا، وكذلك استثناء سفن نقل الغاز المُسال، لأنها شهدت زيادة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القناة تشهد مرور عدد أكبر من سفن الغاز والمواد البترولية خاصة مع تخفيض الرسوم المقررة.

ربيع: أنجزنا تكريك 14% من أعمال التطوير

وتابع: نعمل بخطة تطوير مدتها 24 شهرًا، وأنجزنا تكريك بمعدل 14% بالإضافة للأعمال الخارجية على ضفاف القناة، والشركات مازالت تعمل في تنفيذ خطة التطوير، لافتًا إلى أن التطوير سيسمح بزيادة عدد السفن داخل المجرى الملاحي إلى 6 سفن إضافية، لنصل إلى 56 سفينة بدلًا من 50 سفينة، بما يقلل من زمن الرحلة داخل القناة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن أعمال التطوير تهدف لخدمة عملاء قناة السويس ورفع معدلات الحركة للسفن، واستيعاب سفن أضخم بغاطس أطول لاستقبال كل أنواع السفن عالميًا، موضحًا أن الملاحة البحرية تحسنت في القناة 8.4% في 2021 وحققنا 6.3 مليار دولار كأكبر عائد في تاريخ قناة السويس.