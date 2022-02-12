رئيس «قناة السويس»: حققنا أعلى إيرادات في تاريخنا خلال 2021 رغم كورونا

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك عوائد ومؤشرات غير مسبوقة حققتها قناة السويس في تاريخها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ أن هناك 9.9% زيادة في عدد السفن العابرة لقناة السويس في عام 2021، مؤكدًا أن قناة السويس مرت بعامين مؤثرين 2020 و2021 بسبب كورونا، لكنها الوحيدة التي لم تحقق خسائر خلال فترة الجائحة، وذلك بفضل عمل حوافز لجذب سفن جديدة وصلت إلى أكثر من ألفي سفينة خلال 2020.

توقف السفن في العالم بنسبة 16.6% خلال 2020

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، أنه خلال فترة كورونا عام 2020 توقفت السفن في العالم بنسبة 16.6%، وخلال عام 2021، حدثت أزمة سفينة ايفرجيفين التي كان لها دور كبير في جذب سفن جديدة، إذ سلطت الضوء أكثر على قناة السويس، وسجلت أعلى إيراد سنوي لها في تاريخها وذلك بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020، مؤكدًا أنه خلال أزمة فيروس كورونا شهدت معدلات مرور السفن في قناة السويس زيادة بنسبة 8%.

جائحة كورونا تؤثر على النقل البحري

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن جائحة كورونا أثرت على النقل البحري وهذا الأمر كنا نتوقعه بشكل كبير، وأطلقنا عددا من الحوافز لجذب سفن جديدة في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه كان هناك توقع بتوقف حركة بعض السفن في ظل انتشار جائحة كورونا، وبالفعل تم جذب سفن جديدة لم تمر مسبقا من قناة السويس، إذ تم اجتذاب 2449 سفينة تمر من قبل بالقناة.

وتابع: «حققنا في عام 2021 مرور 20640 سفينة، بينما في عام 2020، تم مرور 18800 سفينة، وحققنا حمولة صافية في 2021 مليار و270 مليون طن، بينما في 2020 حققنا مليار و170 مليون طن، والعائد بالدولار في 2021 بلغ 6 مليارات و330 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و600 دولار في 2020 بزيادة 12%».