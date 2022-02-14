«مميش»: قناة السويس أقوى وأسرع مجرى ملاحي في العالم.. ولا غنى عنها

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن قناة السويس هي أسرع وأقرب شريان ملاحي من الشرق للغرب، موضحا أن التنافسية مطلوبة وتحسن الأداء، وأن الدولة المصرية قادرة على المنافسة.

«مميش»: حفرنا قناة السويس في 11 شهرا بدلا من 3 سنوات

وأوضح «مميش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد والمذاع على قناة «TEN»، أن الرئيس السيسي رحب بفكرة قناة السويس الجديدة من أجل التطوير ومواكبة الأحداث العالمية، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من حفر القناة الجديدة في 11 شهرا بدلا من 3 سنوات، وأن الازدواجية في المحاور قللت زمن الانتظار، وأصبحت القناة أكثر جذبا للسفن.

وأشار «مميش» إلى أن العالم لديه قناة الشمال وقناة بنما وقناة السويس ورأس الرجاء الصالح، ومع التطور في أحجام السفن جرى تطوير القناة إلى عمق 24 مترا لتكون قادرة على استيعاب أحدث السفن الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن مصر تعمل على التطوير باستمرار وأن قناة السويس أصبحت أقوى وأسرع مجرى ملاحي في العالم.

مرور 80 سفينة يوميا في قناة السويس

وأردف «مميش» أن قناة الشمال تواجه صعوبات، لأن القطب الشمالي يتجمد لمدة 6 أشهر سنويا، وجرى الدفع بكسارات الثلوج لتسير أمام السفن، والتطوير بعد ذلك بتركيب كسارات الثلوج في مقدمة السفن، وقد حققوا مرور 47 سفينة سنويا، بالرغم من مرور 80 سفينة يوميا في قناة السويس، مشيرا إلى أن روسيا تبذل جهدا كبيرا في إذابة الثلوج لأنها توفر الطريق ولكنها عملية مكلفة وستأخذ وقتا طويلا، ونتابعها عن كثب، وأن قناة السويس لديها خطة من 2014 إلى 2022 بزيادة معدلات السفن إلى 100%، وبالرغم من أزمة «كورونا» إلا أن معدلات العمل والمرور بقناة السويس مرتفعة جدا، مضيفا: «لا غني عن قناة السويس في الفترات القادمة عالميا، ولدينا تجربة عملية على تقديم الدعم والإنقاذ للسفن مهما كان حجمها في واقعة السفينة إيفرجيفن».