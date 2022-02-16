مديرة مركز طه حسين بجامعة الإسكندرية: نمتلك أحدث أجهزة وهدفنا دمج الطلاب

قالت الدكتورة منى المعز مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية، إنّ المركز أنُشئ في سبعينات القرن الماضي لتقديم الخدمات للطلاب المكفوفين المنتسبين إلى كلية الآداب بالجامعة فقط، وفي عام 2018 وقعت الجامعة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروتوكول تعاون مع مؤسسة «حلم» لتطوير المركز لتقديم الخدمات لجميع الطلاب بالجامعة من ذوي الإعاقات المختلفة.

افتتاح المركز في مارس 2021

وأضافت مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الهمم، خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «تم افتتاح المركز في مارس 2021 وطوال هذه الفترة اهتممنا بأن يكون المركز مجهزا بأحدث التجهيزات مع التركيز على بناء الإنسان وحصول الطلاب على تعليم دامج وعادل طوال فترة التعليم الجامعي وهو ما تم بعد قانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي».

ريادة الأعمال ليست حكرا على فئة واحدة

وأوضحت مدير مركز طه حسين لخدمات الطلاب من ذوي الهمم «هدف مركز طه حسين الأساسي دمج الطلاب في عملية التعليم الجامعي وتوفير الخدمات وتوفير التيسيرات المناسبة للطلاب حسب إعاقته»، مشيرة إلى أنَّ مدة برنامج تعليم ذوي الهمم ريادة الأعمال صل إلى شهر بمعدل مرتين في الأسبوع، بإجمالي 32 ساعة، مشددة على أن ريادة الأعمال ليست حكرًا على فئة دون الأخرى.

المركز يحتوي على 9 أقسام

وقالت إنّ المركز يحتوي على 9 أقسام، منهم قسم شؤون الطلاب الذي يعتبر حلقة الوصل بين الطالب والكلية المنتسب إليها، موضحةً: «ننهي للطالب كل الإجراءات الصعبة على الطلاب مثل التقديم والانتساب إلى الكليات والنتائج والتظلمات»، ميفة «لدينا قسم آخر لتحويل المحاضرات والكتب الدراسية إلى كتب برايل، كما أن لدينا قسم آخر لتحويل المادة التعليمية المكتوبة إلى مادة مسموعة من المكفوفين والإعاقات الذهنية».

وتابعت «هناك قسم الفنون أيضا الذي أصبح يتضمن أول فريق استعراض مدمج ن طلاب مكفوفين وطلاب إعاقات ذهنية وطلاب إعاقات سمعية»، مشيرة إلى أنَّ قسم الأنشطة والدمج والتدريب وهو معني بتدريب الطلاب على جميع المهارات لتأهيلهم لسوق العمل، حيث يحتوي على 7 معامل كمبيوتر مجهزة.