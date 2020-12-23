محافظ كفر الشيخ يكرم ذوي الهمم من الطلاب والطالبات ويشيد بمواهبهم

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواهب المتعددة في المجالات الثقافية والفنية كافة، والخطابة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، والتواشيح لذوي الهمم من طلاب وطالبات مدرسة «الأمل بمدينة كفر الشيخ، ومنية المرشد التابعة لإدارة مطوبس»، والمدارس الفكرية بدسوق وكفر الشيخ، خلال تكريمهم اليوم.

وكرم محافظ كفر الشيخ ونائبه، الطلاب والطالبات من ذوي الهمم، المشاركين في العروض المسرحية، ومنها «آسية زوجة فرعون»، وعدد من الفقرات الفردية والجماعية من أغاني وأناشيد وطنية.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية والدولة بأجهزتها كافة، تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، وتوفر لهم الرعاية كافة، مشيرا إلى أنه يجب اكتشاف المواهب وتنميتها، وإبراز الطاقات الفعالة، مشيدا بالمواهب المتعددة والأداء المتميز، خلال العروض الثقافية والفنية التي أداها الطلاب والطالبات من ذوي الهمم.

كما تفقد المحافظ ونائبه معرض الأشغال اليدوية والأعمال الحرفية المتعددة لذوي الهمم من الطلاب والطالبات؛ إذ تميز المعرض بإبداعاتهم.

واستمع اللواء جمال نور الدين والحضور، إلى تلاوة بعض الطلاب للقرآن الكريم، فضلا عن الأنشودات الدينية، مؤكدا أن الإعاقة ليست في البدن، وإنما في التفكير، فهناك الكثير من ذوي الهمم لديهم مواهب لم توجد عند الأصحاء.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وشاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من قيادات المديرية، ومدراء المدارس، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.