جامعة بني سويف تعلن فوز أول طالب من ذوي الهمم برئاسة اتحاد الطلاب

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي أسفرت عن فوز الطالب خالد السيد محمد أمين، بالفرقة الرابعة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، من ذوي الهمم، برئاسة الاتحاد للعام الجاري بالتزكية، وفوز الطالب عبد الرحمن محمد عبده، بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بمنصب نائب رئيس الاتحاد بالتزكية.

أسماء الطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب

فيما فاز الطالب أمين خالد محمد محمود برئاسة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومساعده الطالب كريم محمد فتح، وفاز الطالب أحمد رفعت رمضان عيد برئاسة لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة، ومساعده الطالب محمد خلف حسن عبد الرسول، بينما فاز الطالب بحر هشام بحر محمد برئاسة النشاط الفني ومساعده الطالبة نورسينا شريف مصطفى، وفاز الطالب محمود سامح فتحي برئاسة النشاط الثقافي والإعلامي، ومساعده الطالب أحمد وائل أحمد سيد، وفاز الطالب أحمد عواد جاد برئاسة النشاط الرياضي، ومساعده الطالب إسلام إبراهيم فاض، وفاز الطالب محمود محمد عكاشة برئاسة النشاط الاجتماعي والرحلات، ومساعده الطالب محمد عشري حسين، وفازت الطالبة آية محمد عبد العظيم برئاسة نشاط الأسر، والمساعد الطالب أحمد علي حسين محمد.

إجراءات احترازية مشددة

وأكد الدكتور منصور حسن، أن عمليات التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية وعملية تسجيل البيانات، اتسمت بالديمقراطية والحيادية والشفافية والنزاهة، وتمت وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، مؤكداً أن مسئولي إدارة رعاية الشباب بالكليات قدموا كل الدعم والتيسير للطلاب، مشيدا بنجاح تلك التجربة الديمقراطية.