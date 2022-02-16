«الحرامي المستقيم».. 3 أعمال لا ينساها الجمهور لـ سامي سرحان

«اسمع يامحيي.. زمانا ده ماينفعش فيه غير الحرامي المستقيم»، تُعد تلك العبارة من أكثر العبارات التي ما زال الجمهور يرددها حتى الآن، بسبب التلقائية التي تحدث بها الفنان الراحل سامي سرحان، خلال أحداث فيلم «فول الصين العظيم»، في عام 2004.

أشهر أعمال سامي سرحان

توفي الفنان القدير سامي سرحان، في مثل هذا اليوم 16 فبراير عام 2005، إذ قدم خلال مشواره الفني العديد نحو 126 عملًا فنيًا، واستطاع المزج بين الكوميديا والشر، ولكنه اشتهر وظل الجمهور يتذكره من خلال العديد من الشخصيات، كانت أهمها، عم جابر الشرقاوي «عميد المجرمين»، في فيلم «فول الصين العظيم»، وأستاذ «نظمي»، وكيل الوزارة، من خلال أحداث فيلم «الناظر»، و«بدوي»، في فيلم «التجربة الدنماركية».

فيلم «فول الصين العظيم»

فمن خلال فيلم «فول الصين العظيم»، الذي تم عرضه على شاشات السينما في عام 2004، أطلق الفنان سامي سرحان، عددا كبيرا من الإفيهات المميزة، بطريقته التلقائية، مثل: «إنت لو مُت هتستريح.. اسمع إنت تروح لأمك»، و«أنا جابر الشرقاوي عم أشقية مصر وعميد المجرمين.. يطلع لي واد حفيد يمرمط سُمعتي في الأرض»، وغيرهم من الإفيهات التي استطاعت أن تبقى ذكرى خالدة في أذهان الجمهور.

فيلم «الناظر»

لعب الفنان الراحل سامي سرحان، شخصيته الشهيرة في فيلم «الناظر»، وهو وكيل الوزارة الذي يقف بجوار صلاح ابن الناظر عاشور، حيث يجسد هذه الشخصية النجم الراحل علاء ولي الدين، الذي لم يحصل على الثانوية العامة بعد، وتضطره الظروف لأن يدير مدرسة والده الذي توفي وتركه وحيدًا، يعاني مع والدته، كما كان يريد تزويج ابنته «فوفا»، لـ «صلاح».

فيلم «التجربة الدنماركية»

وجسد الفنان الراحل سامي سرحان، شخصية «بدوي»، من خلال أحداث فيلم «التجربة الدنماركية»، عام 2003، مع عدد كبير من نجوم الفن، مثل: عادل إمام، تامر هجرس، نيكول سابا، مجدي كامل، وغيرهم من الفنانين.