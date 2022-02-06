فنانون خارج دراما رمضان 2022.. أبرزهم عادل إمام ويحيى الفخراني

بدأ عدد كبير من الفنانين تصوير أول مشاهدهم في الأعمال الفنية المقرر أن يخوضوا بها السباق الرمضاني لعام 2022، الذي تفصلنا عن بدايته أيام قليلة.

فنانون خارج دراما رمضان

واعتاد الجمهور خلال السنوات القليلة الماضية على رؤية عدد من الفنانين في رمضان من كل عام، وكانت المفاجأة غياب عدد كبير منهم في موسم 2022، وأبرزهم يحيي الفخراني الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الدراما الرمضانية.

يذكر أن الفخراني، شارك في السباق الرمضاني الماضي؛ بمسلسل نجيب زاهي زركش، بجانب أنوشكا ومحمد محمود وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

كما يغيب أيضا الزعيم عادل إمام عن السباق الرمضاني للسنة الثانية على التوالي رغم حرصه لسنوات طويلة على التواجد في الدراما الرمضانية، واعتاد الجمهور على مشاهدته وقت الإفطار.

وكانت آخر أعمال الزعيم الرمضانية؛ مسلسل فلانتينو الذي قدمه في الموسم الرمضاني لعام 2020، وشارك فيه بجانبه داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وعدد آخر من الفنانين.

ويشهد الموسم الرمضاني أيضا، غياب الفنان علي ربيع، الذي اعتاد الجمهور، خلال السنوات القليلة الماضية على وجوده بشكل مستمر في السباق الرمضاني بعمل كوميدي، وكان آخر أعماله مسلسل أحسن أب، الذي قدمه رمضان 2021.

وللعام الثاني على التوالي، يغيب الفنان مصطفى خاطر عن السباق الرمضاني رغم تواجده في السنوات الأخيرة بشكل مستمر، وكان آخر ظهور رمضاني له بمسلسل عمر ودياب، بجانب علي ربيع.

نجوم يخوضون السباق الرمضاني لعام 2022

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الفنانين يشاركون في السباق الرمضاني لهذا العام؛ ومنهم محمد رمضان ويسرا ونيللي كريم وأمير كرارة وأحمد عز وكريم عبد العزيز وغيرهم.