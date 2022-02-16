«الأعلى للطرق الصوفية» يدعو عمومية المشايخ إلى الانعقاد السبت المقبل

قال أحمد قنديل المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إنّ عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها دعا أعضاء الجمعية العمومية مشايخ الطرق الصوفية، للانعقاد السبت المقبل، بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة لمناقشة عدة أمور أبرزها عرض ختامي للعام المالي 2020-2021 وما يستجد من أعمال.

عرض ختامي العام المالي 2020-2021 في الجمعية العمومية

وأضاف المستشار الإعلامي المشيخة العامة للطرق الصوفية، أنَّ الدعوة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقًا للائحة التنفيذية.

استمرار قبول طلبات الترشح حتى 6 مارس

وأوضح «قنديل»، أنَّ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أعلن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الأعلى لـ الطرق الصوفية الدورة الجديدة لانتخاب أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى داعيا مشايخ الطرق الصوفية في الترشح لهذه الانتخابات التقدم بطلب الترشيح إلى الأمانة العامة المجلس 20 فبراير 2022م ويستمر قبول الطلبات حتي يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2022م.

ولفت «قنديل» إلى أنَّ الانتخابات سوف تجرى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أعضاء المشيخة العامة للطرق الصوفية.