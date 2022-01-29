الطرق الصوفية تحتفل بـ«الليلة الكبيرة» لميلاد علي زين العابدين

تستكمل الطرق الصوفية ومحبو آل البيت، مساء اليوم السبت، احتفالاتها بذكرى ميلاد الإمام علي زين العابدين وهو الابن الأكبر للإمام الحسين، ويطلقون عليها «الليلة الكبيرة»، حيث بدأوا الاحتفالات خلال الأيام الماضية في منطقة السيدة زينب أمام الضريح والمسجد الخاص به.

آلاف الصوفيين يجتمعون أمام ضريح الإمام علي زين العابدين

وكانت «الوطن» قد رصدت الاحتفالات مساء أمس الجمعة، حيث اجتمع الآلاف من محبي آل البيت في الساحات المختلفة في منطقة الضريح، منظمين الحضرات وجلسات الذكر والأناشيد الدينية في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته.

وقال أحد الحاضرين في الاحتفالات، إنَّه حريص على حضور الاحتفالات الخاصة بالصوفية وذكرى ميلاد الإمام علي زين العابدين وكذلك الاحتفالات الخاصة بذكرى قدوم رأس الإمام الحسين إلى مصر وهي قد تمت خلال الشهر الماضي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يصطحب أسرته إلى هذه الاحتفالات للاستمتاع بالأجواء الروحانية وجلسات الذكر التي يتم تنظيمها من الطرق الصوفية المختلفة، لا سيما وجود حالة من التعاون والألفة بين الحاضرين، خاصة في مشهد توزيع الأطعمة على الحاضرين واجتماعهم على الموائد ما يثبت حرص الكثيرين على مساعدة الآخرين في الخير.

علي زين العابدين، يطلق عليه الناس العديد من الألقاب منها: «السجاد وسيد الساجدين وزين الصالحين وزين العابدين ومنارة القانتين»، وكان قد اشتهر بالطاعة والتقوى والورع، إذ كان زاهدًا عابدًا، وله من الأولاد والبنات 15: هم: «عبدالله ومحمد الباقر والحسن والحسين وزيد بن علي وعمر والحسين الأصغر وعبدالرحمن وسليمان وعلي ومحمد الأصغر» والبنات: «فاطمة وعلية وعائشة وخديجة وأم كلثوم».

أدعية الإمام علي زين العابدين

وكانت من أدعيته: «إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون، وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيئون، إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك».