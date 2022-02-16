طرح جزء ثالث من فيلم الرعب «A Quiet Place» في 2025

كشفت شركة «باراماونت بيكتشرز»، عن استعدادها لتقديم الجزء الثالث من فيلم الرعب «A Quiet Place 3»، بالإضافة إلى تكملة أخرى لفيلم «Sonic the Hedgehog»، وفقا لما كشفه براين روبنز المدير التنفيذي للشركة، الذي أشار إلى أن هناك عددا من الأفلام التي تستعد الشركة لطرحها خلال الفترة المقبلة.

جزء ثالث من «A Quiet Place»

حددت الشركة عام 2025، لعرض «A Quiet Place 3»، من تأليف وإخراج جون كراسينسكي، ويجمع في بطولته عدد من النجوم من بينهم إيميلي بلنت، ميليسنت سيموندز ونواه جوب، لكن تظل مشاركتهم في الجزء الثالث من الفيلم، غير محسومة لكنها مرجحة، بعد النجاح الذي حققه الجزء الثاني من الفيلم الذي عرض في 2021، إذ حقق ما يقرب من 300 مليون دولار عالميًا، وهو إنجاز ضخم وسط استمرار جائحة كورونا.

جزء جديد منفصل في سبتمبر 2023

الجزء الثالث من الفيلم منفصل عن الجزء القادم، للكاتب والمخرج مايكل سارنوسكي، المقرر طرحه العام المقبل، حيث لا تدور أحداثه حول عائلة «أبوت» التي تم تناولها في الجزئين الأول والثاني، لكن تدور أحداث الجزء المنفصل في عالم مروع دمره جنس فضائي يصطاد فريسته بدقة عن طريق الصوت، بعد أن هبطوا على الأرض قبل بضع سنوات.

ولم تعلن «باراماونت» بعد عن من سيشارك في الفيلم، لكن الاستوديو حدد موعدًا للعرض الأول في دور العرض يوم 22 سبتمبر 2023.

فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني من عالم «Sonic the Hedgehog»

بدأت «باراماونت» أيضًا في تطوير فيلم روائي طويل ثالث من «Sonic the Hedgehog» في عام 2023، تأتي هذه الأخبار قبل إصدار «Sonic the Hedgehog 2»، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أبريل المقبل، بالإضافة إلى مسلسل تليفزيوني حول «ناكلز»، وهو أحد شخصيات عالم «سونيك».

وقال هاروكي ساتومي، الرئيس التنفيذي لشركة «Sega Corporation»: «يسعدنا أن نعلن أنه يتم تطوير جزء ثالث من فيلم سونيك، بالإضافة إلى أول سلسلة تليفزيونية ونحن متحمسون لمواصلة توسيع امتياز Sonic the Hedgehog معهم»، مضيفا أن «2022 سيكون عامًا مهمًا للامتياز مع إطلاق الفيلم الثاني في أبريل هذا العام، لقد كان سونيك محبوبًا من قبل المعجبين في جميع أنحاء العالم لأكثر من 30 عامًا، ونتطلع إلى الاستمرار في تقديم لحظات وتجارب لا تُنسى لهم لسنوات عديدة قادمة».