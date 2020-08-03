القنفذ سونيك لجيم كاري يتصدر البوكس أوفيس في الصين

تصدر فيلم القنفذ سونيك، قائمة البوكس أوفيس في الصين، وذلك في الأسبوع الثاني من فتح دور السينما، بعد فترة إغلاق استمرت ما يقرب من ستة أشهر.

وحصد الفيلم إيرادات ضعيفة، لم تتخطى 1.27 مليون دولار، خلال عرضه بالصين، في زمن كورونا.

وعرض القنفذ سونيك، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 فبراير الماضي، وحقق إيرادات مرتفعة وقتها، قادته لتصدر قائمة البوكس أوفيس في أمريكا، لعدد من الأسابيع.

القنفذ سونيك، من بطولة جيم كاري، وإخراج جيف فلاور، وتكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وجرى تصويره في عدد من الدول.

يذكر أن الفيلم قد جرت قرصنته على نطاق واسع وهو ما أثر على أرباحه، بالإضافة إلى تأثير كورونا على صناعة السينما بشكل عام، حيث إن الكثير من دور العرض لم تفتح أبوابها بعد.

وتباع التذاكر في الصين عبر الإنترنت فقط، مع تطهير المناطق في دور العرض بما لا يقل عن مرتين في اليوم، مع تحسين التهوية، وارتداء الأقنعة بشكل إلزامي لكل من الموظفين والعملاء، مع قياس درجات حرارة لأي شخص يدخل السينما.

يذكر أن فيلم Dolittle تصدر قائمة الأرباح في الصين الأسبوع الماضي، بتحقيقه 4.71 مليون دولار، وهو من بطولة روبرت داوني جنيور.

ومن المقرر عرض مجموعة أفلام أخرى في الصين يوم 14 أغسطس الجاري، بينها، 1917، Bad Boys For Life.