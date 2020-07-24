أعلنت شركة Paramount تأجيل طرح الجزء الثاني من فيلم A Quiet Place؛ ليصبح 23 أبريل 2021 بعدما كان موعد عرضه 6 سبتمبر 2020.

A Quiet Place من بطولة إيميلي بلانت، ميليسنت سيموندز، سيليان ميرفي، ومن إخراج جون كراسينسكي والذي شارك في كتابة السيناريو مع Scott Beck، وBryan Woods.

يأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه عدد من شركات الإنتاج تواريخ طرح أفلامها بينها فيلم Tenet للمخرج كريستوفر نولان الذي جرى تأجيله لأجل غير مسمى.. وفيلم "Bill & Ted Face the Music" من بطولة كيانو ريفز، أليكس وينتر، سامارا ويفينج، ومن إخراج ديان باريسوت، وأيضا فيلم Top Gun: Maverick لتوم كروز.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة، بعد تأجيل عرض عدد من الأفلام بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها، كما تمّ تأجيل إقامة أكبر الأحداث السينمائية والفنية، إلى وقت لاحق منها: "أوسكار، بافتا وجولدن جلوب".

يذكر أن القضاء في ولاية نيوجيرسي، رفض طلب أصحاب دور العرض، بإعادة فتح السينما مرة أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.