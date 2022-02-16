أماكن للإفطار على النيل بأقل الأسعار «فيو ممتع وهتدقع من 60 لـ85 جنيه»

في فصل الشتاء يفضل بعض الأشخاص الاستمتاع بالأجواء الباردة، وبداية يومهم بتناول الإفطار مع الأصدقاء خاصة إذا كانت في مطعم على النيل، فعادة ما تضفي هذه الأجواء جوا من الدفء والألفة بين الأصدقاء، ولكن الإفطار على النيل أو في باخرة عادة ما تكون أسعاره مرتفعة، لذا يتراجع الكثيرون عن هذه الخطوة، دون الإلتفات إلى أن هناك أماكن تقدم عروضا مميزة، وبأسعار مناسبة للعديد من الفئات.

أماكن إفطار على النيل بأسعار رخيصة

في هذا التقرير تستعرض «الوطن» بعض الأماكن التي تقدم عروضا مميزة بأسعار معقولة في متناول الجميع.

باخرة بالمعادي: الفطار بـ60 جنيها

تقدم باخرة في قلب النيل على كورنيش المعادي، منيو إفطار بقيمة 60 جنيها ويمكن دخولها بدون دفع تذكرة، ويكون الفطار الشرقي بها عبارة عن: «فول وطعمية وجبنة وبيض»، والفطار الفلاحي فهو عبارة عن «4 شرائح فطير مشلتت، مع عسل أسود وطحينة وجبنة قديمة».

إفطار في الزمالك بـ85 جنيها

مطعم على النيل في منطقة الزمالك يقدم إفطار عبارة عن 5 أطباق (كوردن بلو - تكس ميكس - بولو ميلانيز - سكالوبيني - ايمانسيه الا كريم)، ويقدم عرض طبق مجاني، وإفطار الأوريانتال عبارة عن 5 أطباق (عيش - فول - طعمية - جبنة بطماطم - سلطة ) بـ85 جنيها، والعرض التاني للفطار عبارة عن طبق من 3 أطباق أومليت وشاي بـ100 جنيه.

إفطار في المنيل بـ60 جنيها

يقدم هذا المكان إفطار بـ60 جنيها شامل خدمة وضريبة، والفطار عبارة عن فطير مشلتت وعسل أسود وجبنة قديمة، وهناك «فطار بلدي» عبارة عن فول وطعمية وخيار وطماطم وعيش شامي، و«أومليت فرنسي» عبارة عن أومليت بالجبنة ومعه شيدر بطاطس سوتيه وسلطة روكا، وبيتزا الفطار وهي عبارة عن بيتزا ايطالي بالجبنة الكيري وبيض وبسطرمة وجرجير، وهناك اصنافا أخرى للفطار بأسعار مختلفة.