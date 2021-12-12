أكلات شعبية تجذب السائحين على شواطئ مرسى علم.. «الطعمية» إفطار أساسي

الطعمية لها سحر خاص حيث جذب مذاقها السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ مرسى علم فأصبحت وجبتهم المفضلة على مائدة الإفطار في المنتجعات السياحية وذلك بناء على طلبهم، وخصصت إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم شيف مخصص لعمل الطعمية الفريش.

ولاقى ذلك إقبال السائحين وإعجابهم بمذاق الطعمية وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الشيف أثناء صنعها وصور أخرى لقدرة الفول وهم في غاية السعادة والبهجة.

بوفيه شرقي للسائحين في مرسى علم

يقول عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق والخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ، لافتاً إلى أن فكرة الفول و الطعمية جاءت من خلال تنظيم يوم في الأسبوع للبوفيه الشرقي ويضم الأكلات الشرقية مثل الفول والطعمية والكشري والهدف من ذلك هو اطلاع الأجانب على ثقافة المصريين في الأكلات حيث إن الأجانب لديهم شغف كبير بمعرفة عادات وتقاليد المصريين.

الطعمية تحوز على إعجاب السائحين بمرسى علم

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفول والطعمية حازت على إعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وزاد الطلب عليها فتم تخصيص شيف لعمل الطعمية أثناء وجبة الإفطار ويتم إعدادها حسب الطلب حتى تصبح فريش وساخنة، لافتا إلى أن السائحين يفضلون أن يشاهدوا الشيف أثناء تجهيز الطعمية ويلتقطون الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

وأشار «عثمان» إلى أن فنادق ومنتجعات مرسي علم استقبلت خلال الأسبوع الجاري آلاف السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا ورومانيا و مولدوفا وألمانيا وإيطاليا.

استعدادت الفنادق لأعياد الكريسماس ورأس السنة

وأكد على استعدادات الفنادق لأعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد المجيد وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى مستوى لها منذ جائحة كورونا تزامنا مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد.