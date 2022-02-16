الكنيسة الكاثوليكية تستقبل عزاء الأنبا يوحنا قلته اليوم

توفى الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك صباح أمس الثلاثاء الساعة الرابعة صباحًا، وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية وفاته في بيان رسمي أمس.

تجنيز الأنبا يوحنا قلته

وشهدت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، ظهر اليوم، صلوات تجنيز الأنبا يوحنا قلته، والتي أقيم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

عزاء الأنبا يوحنا قلته

وتستقبل كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر مساء اليوم، عزاء الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، ويستقبل الآباء المطارنة العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساءً.

من هو الأنبا يوحنا قلته؟

يذكر أن الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، ولد بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م، والتحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م ثم حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م، ثم الماجستير سنة 1972م، فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

دراسة الأنبا يوحنا قلته

وتولى مسئولية الأعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م، وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في «دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى»، وقام بتدريس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م، وتولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى العام الماضي.

الأسقفية تنعي وفاة الانبا يوحنا قلته

من جانبه قدم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بالزمالك واجب العزاء في وفاة الانبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، قائلاً: «فقدنا قامة فكرية وروحية حيث كان المطران الراحل يشكل حالة فريدة في ثقافته الموسوعية وعطائه الروحي طوال سنوات خدمته بالكنيسة الكاثوليكية معتبرًا فقدانه خسارة للكنيسة العامة».