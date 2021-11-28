السيطرة على حريق كنيسة العذراء مريم في الوراق.. ولا إصابات

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق كنيسة العذراء مريم، بمنطقة الوراق، قبل قليل، وذلك بعد الدفع بعربات الحماية المدنية، والتي سيطرت على حريق كنيسة العذراء مريم، دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.

حريق كنيسة العذراء مريم في الوراق

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في كنيسة العذراء مريم بمنطقة الوراق محافظة الجيزة، ودفعت بعربات الإطفاء إلى مكان الحريق، والتي بدورها نجحت في السيطرة عليه، قبل امتداده لمبان مجاورة، ودون إحداث تلفيات جسيمة، وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن ماسا كهربائيا محدودا حدث في لوحة كهربائية، هو سبب الحريق حيث تمت السيطرة عليه، وتم إخماد الحريق قبل ارتفاع ألسنة اللهب، دون تأثير على التيار الكهربائي في الكنيسة.

بطولة ضابط

وتداولت عشرات الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا لضابط من قوة مديرية أمن الجيزة، برتبة ملازم أول، ووصفوه بأنه أنقذ الكنيسة، علمت «الوطن»، أن اسمه «أحمد عادل»، حيث بادر بمحاولات إطفاء النيران، قبل وصول قوات الحماية المدنية، والتي وصلت واستكملت عملية الإطفاء والسيطرة على حريق كنيسة العذراء مريم في الوراق.

ويظهر الضابط في الصور وهو يرتدي ملابس العمل السوداء، وقد ظهرت على ملابسه آثار «بودرة الإطفاء»، والتف حوله عدد من مرتادي الكنيسة، ووجهوا له التحية.

النيابة العامة

تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مكان حريق كنيسة العذراء مريم في الوراق، لإجراء معاينة للمكان، وانتدبت المعمل الجنائي، لبيان سبب الحريق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.