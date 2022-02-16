يرى بقلبه ويعمل بإحساسه.. «زيزو» كفيف يعمل كهربائيا

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية سناء منصور، تقريرًا تليفزيونيا، يّرصد قصة حياة الشاب محمد عبدالعزيز الشهير بـ«زيزو»، فني أجهزة منزلية، فاقد للبصر، ويعمل «فني أجهزة» منذ أن كان عمره 18 عاما، قائلا: «أحب صيانة الأجهزة المنزلية وامتهانها، فكونك تمسك جهاز وتخليه مظبوط على أكمل وجه ده حاجة شجعتني جدا للعمل في هذا المجال».

«محمد» يحترف المهنة رغم فقد بصره

قال الشاب إنه عندما كان يملك 10% فقط من نظره كان مستمرا في هذا المجال ويتعلم، ولكنه عندما أصبح محترفا للمهنة، ويمارسها بجودة ومهارة فقد بصره بالكامل، وكان يشعر بالخوف للنزول في الشارع ومقابلة الناس، ولكن ربنا ألهمه للنزول والسعي والعمل، وبدأ يعمل مع الجيران والأصدقاء والأقارب، وعندما شاهدوا جودة عمله رشحوه للناس الأخرى، مضيفًا: «ربنا سبحانه وتعالي مدينا زيادة شوية عن الناس المبصرة، أنا أستخدم الحاسة اللي مش بيستخدمها المبصر، فأيدي بتحسسني بأدق حاجة».

قلة وعي الآخرين بمهارات المكفوفين

وأشار إلى أنه قبل دخول مجال صيانه الأجهزة المنزلية والوصول لاحتراف المهنة، درس كل ما يتعلق بهذه الأجهزة، وبمجرد لمسه للجهاز يعرف الأعطال به بكل بساطة، ذاكرًا أن هناك بعض الأشخاص لديهم قلة من الوعي تجاه المكفوفين، قائلًا «الناس بتكون متخيلة أن فاقد البصر لا يسمع لا يرى لا يتكلم.. متخيلني تمثال وده كان مخوفني»، مستطردًا: «الإنسان لازم يجتهد، ربنا بيعوضه بمكاسب ونجاح كبير، متستناش إن حد يعطف عليك.. أو يديك مساعدة.. أنت ساعد نفسك.. واجتهد وعلى قد اجتهادك وتعبك ربنا هيديك اللي أنت عايزة».