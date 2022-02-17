5 توصيات برلمانية لمواجهة المشكلات داخل محافظة الإسكندرية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مناقشة المشكلات التي تواجهها محافظة الإسكندرية.

مشكلات محافظة الإسكندرية

ونتج عن المناقشات التى شهدها الاجتماع، الذي استمر ساعات عدة برئاسة النائب أحمد السجينى ،عددا من التوصيات الهامة جاءت على النحو التالي:

- تعويض أصحاب المحال ببشائر الخير وإنشاء منطقة صناعية.

- التحذير من عودة حالات التعدي على الأراضى الزراعي.

- تفعيل منظومة الترخيص وإيجاد وسائل مختلفة لجميع الفئات.

- تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن فى الحصول على وحدة سكنية.

- رفع درجة الوعي لدى المواطن لمواجهة العشوائيات.

محلية النواب وطلبات الإحاطة

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد ناقشت عددًا من طابات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن العديد من الملفات والمشكلات التي يواجهها المواطنين داخل محافظة الإسكندرية، ومن بينها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وإعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا بمحافظة الإسكندرية.

كما تضمنت طلبات الإحاطة تعرض كورنيش الإسكندرية للإهمال والتشوه البصري، وعدم التزام المحافظة بتنفيذ مبادرة تعميم الهوية البصرية بجميع المحافظات وأعمال التنسيق الحضاري، ومعالجة التشوهات البصرية للمعالم الأثرية والسياحية بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، وكذلك مخالفة أكواد الكورنيش للأكواد والمواصفات العالمية.

أبدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استعداده للحضور لمجلس النواب ، كل شهرين لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة.