السجيني عن غياب رئيس «الطرق» عن النواب: كان عليه إخطارنا بأسباب موضوعية

شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، على ضروره احترام المؤسسة التشريعية، منتقداً غياب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري دون عذر مقبول أو خطاب رسمي وإيفاد نائبه.

وأضاف «السجيني» خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب فيما يخص محافظة الاسكندرية: «أول مخالفة لدي أثبتها في المضبطة: أين رئيس هيئة الطرق والكباري؟ هو رجل فاضل ونحترمة ولكن هذه مؤسسه تشريعية يجب احترامها أو نقفلها ونوفر فلوسها لقطاعات أخرى».

وعلق نائب رئيس الهيئة حول إفادته بحضور اللجنة بدلا من رئيسها، علق رئيس لجنة الادارة المحلية قائلاً : «كان خطابنا واضحا وطلبنا حضور رئيس الهيئة، وكان يجب أن يصلنا خطاب رسمي بأسباب موضوعية لغيابه».

إشادة برد وزارة الداخلية على اللجنة

ووجه «السجيني» التحية لوزارتي الدفاع والداخلية، قائلا: «كلمني مكتب وزير الداخلية وقياداتها تقولي سيجري إفاد فلان هل تريد أشخاص أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الدفاع، الأمر لديهم منضبط تماما».

ووجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، الهيئة العامة للطرق والكباري عند إنشاء أى كوبري بالعودة لوزارة الداخلية والجهات المعنية لأنها «هى اللي بتشيل الهم» بعد ذلك لتحقيق وفرض النظام في الشارع، على حد قوله.

وشدد «السجيني» علي أهمية التنسيق والرجوع للجهات المعنية بقوله : «هذه القاعة شاهده علي تصحيح كثير من الأمور، فلا خاب من استشار».

واستشهد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب، بما حدث في محور شرق الدلتا، وقال «جرى تخطيطة ونزع أراضي من أجله، ما استلزم تعويض المواطنين، لكن عندما جاء تولي الفريق كامل الوزير، وزارة النقل والمواصلات ودرس الأمر، وجد أن التكلفة الاقتصادية غير مُجدية في الوقت الذي يوجد هناك بديل آخر».

التعاون بين جميع الجهات في إنشاء الكباري

وأشار «السجيني» إلي أهمية التعاون بين جميع الجهات في إنشاء الكباري، لأن الابقاء علي هذا الوضع إهدار للمال العام وسوء تدبر سياسي، مشيرا إلي وجود مقترح من الأهالي جرى تسليمه، وأفاد رئيس هيئة الطرق والكباري في اجتماع سابق بأنه سوف يتم تشكيل لجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الأمر، فماذا حدث.

وأضاف «السجيني» قائلا: «لم يعد هناك مجاملات في بلدنا، ومش عايزين ندفن رأسنا في الرمال لما يبقي عندنا مشكله قائمة».