عاجل.. وزير الري يشارك في اجتماع «محلية النواب» والسجيني: نبحث ملف أراضي الدولة

وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، إلى مجلس النواب، منذ قليل، لحضور اجتماع هام في لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة.

وزير الري يناقش طلبات الإحاطة

وجاءت هذه الجلسة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب حول تراكم القمامة والمخلفات بالترع والمصارف المائية وسبل التعاون بين وزارتي الري والتمية المحلية في اطار البرتوكول المبرم بين الجهتين.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم مخصص لوزارة الرى، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية ترتبط بالوزارة فيما يخص تطهير الترع، والتعامل فى الأراضى المملوكة والتي تقع تحت ولاية وزارة الرى والتعامل مع التنمية المحلية، ثم الأراضى التى كانت تابعة للرى وتم ردمها وصدر بها كتاب دورى من التنمية المحلية بخصوص حصر هذه الأراضى التى لا تستخدم الآن تمهيدا تقنينها.

بروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية

وتابع السجينى خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم في مجلس النواب: «أنا مطمئن فيما انتهت إليه وزارتى الرى والتنمية المحلية فى بعض الأمور، بالإضافة لبروتوكول التعاون بين الرى والتنمية المحلية بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية، متابعا: ولكن البروتوكول لم يطبق نهائيا"، متسائلا ما المنفعة التى ستعود على المحافظات من هذا البروتوكول؟ خاصة وأن البروتوكول خطوة صحيحة ولكن التنفيذ بعافية وبشكل جديد .

مشكلة تراكم المخلفات والقمامة

ويستعرض النواب طلبات الاحاطة منها طلب احاطة من النائبين حاتم عبد العزيز وخالد بدوي، حول تراكم القمامة ببعض الترع بهيهيا وبعض المناطق بالشرقية مثل ترعة ام الشوك وبني عامر والشيخ عطا ودبوس.

وتناقش ايضا اللجنة تساؤلات بعض النواب حول الضوابط في تغطية المجاري المائية لاستغلال المساحات والحفاظ على صحة المواطنين، كما تبحث مشكلة تراكم المخلفات على ضفاف المجاري المائية مما يؤدي لانسداد وتراكم القمامة في عدد من الشوارع الرئيسية بمحافظات الجمهورية خاصة على ضفاف ترعة الابراهيمية.