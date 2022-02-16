قانون الإيجار القديم «غير السكني» في البرلمان الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، عددا من مشروعات القوانين الهامة، في مقدمتها مشروع قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وتعديل قانون سوق رأس المال، والإصلاح الزراعي، بالإضافة إلى قانون الضريبة على الدخل.

إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يجرى إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

تحقيق توازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة، وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

كما يصوت مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.