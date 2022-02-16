مدبولي: برامج بديلة لتأمين وحدات لغير القادرين من سكان الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ «الإيجارات القديمة» من الملفات والقضايا اليومية التي تثار في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكنا ننظر لفئة على صالح أخرى، رغم أنّ عدد الملاك متوازن مع عدد المستأجرين تقريبا.

المنتفعون بالإيجار القديم

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنّ أغلب المنتفعين بالإيجار القديم حاليا هم المستفيدين من الوضع في الخمسينيات والستينيات، ومن يتواجد في الشقق حاليا هم الجيل الثاني والثالث.

وأشار مدبولي، إلى وجود فئات كثيرة ما تزال تسكن في الإيجار القديم وغير قادرة، موضحا أنّ تعديلات القانون ستشهد نقاشا مجتمعيا وثوابت، وفترة انتقالية لتسير الأمور بهدوء.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتم توفير برامج بديلة كاملة ومؤمّنة لتوفير سكن بديل للفئات غير القادرة، سواء عبر صندوق، أو استيعاب عبر الإسكان الاجتماعي أو وحدات بديلة أو أخرى بالإيجار.

ولفت مدبولي، إلى أنّ تجميد الوضع على ما هو عليه أمر غير صحيح، وهذا الملف موجود منذ 50 أو 60 عاما، مشيرا إلى أنّ المنشآت الخاضعة لقانون الإيجار القديم تتجاوز 4 ملايين وحدة سكنية.

توازن ومراعاة للبعد الاجتماعي في قانون الإيجار القديم

وأكد أنّ الحكومة تسعى إلى التوازن العادل لمراعاة البعد الاجتماعي، وكل الجهات تشارك في الحوار المجتمعي حول القانون وليس الحكومة فقط، موضحا أنّ هذا الملف به ثوابت لحفظ الحقوق والالتزامات والأبعاد الاجتماعية.