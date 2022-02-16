مدبولي: نخطط لإنشاء صندوق لدعم حلول مشكلة الإيجار القديم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ قضية الإيجار القديم تثار يوميا في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنّ عدد الملاك أصبح مساوٍ تقريبا لعدد المستأجرين.

حوار مجتمعي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أنّ هناك فئات في الإيجار القديم ما زالت غير قادرة، وجارٍ محاولة حل الأمر بحكمة وبالحوار المجتمعي ووضع ثوابت، وفترة انتقالية كافية لعمل برامج للفئات غير القادرة، لتوفير السكن البديل.

حلول مشكلة الإيجار القديم

وتابع مدبولي، أنّ الدولة تخطط لإنشاء صندوق لدعم حلول مشكلة الإيجار القديم، إذ إنّ تجميد الوضع على ما هو عليه غير صحيح.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن أنّ عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، تبلغ نحو 3 ملايين وحدة سكنية، وهو رقم غير قليل، فالوحدات مكبّلة، والحكومة غير قادرة على التعامل معها.

ولفت مدبولي، إلى أنّ الدولة تهدف إلى عمل توازن عادل، مع مراعاة البعد الاجتماعي في أزمة الإيجار القديم، مشيرا إلى أنّ الحكومة طلبت التشاور والتحاور مع جميع الأطراف، للحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.