نائب وزير المالية: توفير مليون فرصة عمل للشباب خلال العام الماضي

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم، إن النتائج التي عرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تثبت أن مصر حققت معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 9% في الربع الأول من العام رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا معدل غير مسبوق، وإذا وصلت مصر إلى معدل نمو في هذا العام 6.5% يكون رقما جديدا، مؤكدا انخفاض معدل البطالة في ديسمبر الماضي إلى 7.4%؛ لأن الاقتصاد المصري خلق خلال سنة مليون فرصة عمل، وهذا يؤكد أن النشاط الاقتصادي يتحسن.

وأضاف «كوجك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن النمو واسع ومتنوع، مشيرا إلى حصول مليون شاب وفتاة على فرص عمل، كما أن مصر لديها شبكة طرق حديثة، وفي ظل هذه الظروف كل السلع والخدمات متوفرة، والمواطنون يشعرون بهذه التنمية.

طفرة كبيرة في قطاع الطرق

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قطاع الطاقة حدث فيه طفرة كبيرة في الخطوط والبنية التحتية، وهذا يجذب العملات الأجنبية ومصادر الطاقة متوفرة لأي شركة أجنبية تريد أن تستثمر في مصر.

رعاية الفئات الأقل دخلا

وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الفئات الأقل دخلا يتم رعايتها بحسب تصريحات رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن حجم صادرات مصر البترولية وصل إلى 11.5 مليار دولار بعد أن كانت 5 مليارات دولار في السابق، مؤكدا أن هذا حدث في وقت ليس سهلا، لافتا إلى أن البنك المركزي عمل على توضيح اشتراطات الاستيراد الجديدة، مبينا أن الحكومة مهتمة بدعم الاستيراد والتصدير.