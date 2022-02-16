اتفاق بين «إنبي» و«الإنشاءات البترولية الإماراتية» لدعم صناعة النفط

وقّعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، التابعة لشركة الجرافات البحرية، مذكرة تفاهم مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، للتعاون في مشروعات تعود بالفائدة على الطرفين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس»، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة، من قبل المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، والمهندس محمد عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «إنبي»، وذلك بحضور المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، وعدد من كبار مسؤولي الشركتين، وتهدف المذكرة إلى دعم قطاع الصناعات البترولية عموماً، وحفز خطط النمو الطموحة للطرفين.

الاتفاقية تعكس التعاون بين الشركتين والدولتين

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «الاتفاقية تعكس تعاوننا الوثيق وتبرز دور مجموعاتنا كشريك ملتزم بتوثيق الصلات التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر من خلال خطط توسعية متبادلة المنفعة، وتمتلك المجموعة كفاءات متنوعة تلبي جميع متطلبات تطوير البنية التحتية الوطنية في قطاعي الطاقة والأعمال البحري«».

وأشار إلى أنّ مجالات العمل الاستراتيجية التي تركز عليها المجموعة، تشمل أعمال التجريف والمشروعات البحرية المدنية، والتي تغطي أسطول الجرافات، وتطوير الموانئ والمشروعات المدنية، وأعمال قطاع الطاقة، والتي تغطي أعمال التكرير والبتروكيماويات، والعمليات البرية، والطاقة المتجددة، وتحول قطاع الطاقة، والصيانة والإصلاحات الدورية، إضافة إلى المبادرات المشتركة مثل عمليات المسح وأعماق البحار، وإيقاف التشغيل، والرافعات الثقيلة.

من جانبه، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إنّ هذا التعاون يبرز ضرورة تبادل الخبرات وإقامة شراكات تعود بمنافع متبادلة في إطار سيناريو عالمي تتغير فيه دينامية الأعمال والمعطيات الميدانية يومياً.

ووفقاً لبنود المذكرة، يتعاون الطرفان على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستكشاف فرص توطيد التعاون بينهما والتي تصب في تحقيق أهدافهما، وتقييم مصالح الطرفين قبل المضي قدماً في أنشطة ذات صلة أو ترتبط بمشاريعهما المرتقبة في المنطقة.

وتعتبر شركة الإنشاءات البترولية الوطنية شركة عالمية متكاملة كليًا، وتوفر منذ ما يقارب الخمسة عقود حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعات النفط والغاز البري والبحري، وتقدم خططاً استراتيجية لتطوير قطاع البتروكيماويات، والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية.

كما توفر الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، خدمات متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات، وإدارة المشروعات لشركات إنتاج ومعالجة وتكرير النفط والغاز، وكذلك شركات البتروكيماويات والمرافق البحرية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى بوصفها مقاول دولي لخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.