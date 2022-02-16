أوائل الشهادة الإعدادية في الفيوم.. 100 طالب يحصدون الدرجة النهائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الفيوم، أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية، بلغ 100 طالب في المدارس الحكومية والخاصة بمختلف الإدارات التعليمية، وذلك عقب اعتماد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لنتيجة الشهادة الإعدادية، إذ بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية العامة بلغت 71.41%، بينما بلغت نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 95%، كما بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 89%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 77.04%.

غرب الفيوم تتصدر نتيجة الإعدادية

قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، إن إدارة غرب الفيوم التعليمية، تصدرت أوائل الشهادة الإعدادية في نتيجة الفصل الدارسي الأول 2022، إذ بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية بمدارس الإدارة 36 طالبا.

اقرأ أيضا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الدقهلية بنسبة نجاح 89.4%

وأضاف «التوني»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإدارة التعليمية بإطسا احتلت المرتبة الثانية في أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية، بعدد 26 طالبا تمكنوا من حصد الدرجات النهائية في الامتحانات.

تساوي سنورس وشرق الفيوم

أشار معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة إلى تساوي إدارتي سنورس وشرق الفيوم التعليمية، في عدد الطلاب الأوائل والذين حصلوا على الدرجات النهائية في امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول، بعدد 12 طالبا لكل إدارة تعليمية منهما.

اقرأ أيضا «الداودي» يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا بنسبة نجاح 75.40%

ولفت إلى أن مركز أبشواي جاء في المركز الرابع، بحصول 6 طلاب على الدرجات النهائية، تبعها مركزي طامية ويوسف الصديق في نهاية قائمة أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم، بحصول 4 طلاب من كل إدارة تعليمية منهما على الدرجات النهائية في امتحانات نصف العام.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم، برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي بالمحافظة.