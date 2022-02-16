محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 71.4%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 - 2022 بنسبة نجاح بلغت 71.4%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 95%، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للمكفوفين 89%، وأخيرا بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 77.04%، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووجه «الأنصاري»، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل في العام الدراسي الثاني، ويحافظوا على تقدمهم دائما، ويكونوا طليعة أبناء وطنهم ويسعون للنهوض به إلى مزيد من التقدم والازدهار في المستقبل، معبرا عن أمنياته بأن يتمكن الطلاب من تحقيق أحلامهم والوصول إلى أهدافهم بسهولة ويسر.

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نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلغ 68 ألفا و634 طالبا، أدوا امتحاناتهم في 256 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 502 طالب بالإعدادية المهنية، و39 طالبا في مدارس الأمل لضعاف السمع، و9 طلاب في مدرسة النور للمكفوفين.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم، برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم من هنــــــــــــا.

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وكانت الامتحانات قد، يوم 29 يناير الماضي وانتهت يوم 3 فبراير الجاري، ثم بدأت أعمال تصحيح كراسات الإجابات والمراجعة.