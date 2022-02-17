اليوم.. مؤتمر صحفي لـ«عبد السند يمامة» المرشح لرئاسة حزب الوفد 2022

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الأستاذ بكلية الحقوق، جامعة المنوفية، ومحام بالنقض، ترشحه لرئاسة حزب الوفد، إذ تقدم رسميا بأوراقه مساء أمس الأربعاء، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تضم كلا من فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.

عبد السند يمامة مرشحا لرئاسة الوفد

وقال راغب مصطفى، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون المصريين في الخارج، ومسؤول الحملة الإعلامية إلى «الوطن» إن يمامه تقدم بأوراقه لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل 2022، في تمام الساعة الثالثة من عصر الأربعاء الموافق 16 فبراير، على أن يعقد يمامة، مؤتمرًا صحفياً اليوم الخميس بمقر بيت الأمة بمنزل سعد زغلول بمنطقة وسط البلد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا لإعلان برنامجه الانتخابي والرد على تساؤلات الصحفيين ووسائل الإعلام.

يمامة ينافس أبو شقة على رئاسة الوفد

يذكر أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد تقدم بأوراقه اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، في اليوم الأول لعمل اللجنة، وفحصت الأوراق من قبل اللجنة وبناء عليها تم الترشح، ولم تتلق اللجنة أي طلبات خلال اليوم الثاني والثالث لعملها، حتى تقدم يمامه بأوراقه أمس، و التي تم فحصها و قبولها، على أن تستمر اللجنة في عملها حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس، على أن تتلقى الطعون والتظلمات يومي السبت الأحد من الأسبوع المقبل.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين مشيرة إلى أنها لا يعنيها إلا حزب الوفد ليصبح قلعة الديمقراطية، وأن تجري الانتخابات بشفافية وحيادية، وهذا ما قررته اللجنة المشكلة من قانونيين وقامات سياسية وفدية، قائلة: «نلتقي بكم جميعا في عُرس ديمقراطي جديد للوفد يوم انتخابات رئاسة الحزب».