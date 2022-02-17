رئيس التحرير

محمود مسلم

قرارات جمهورية بالموافقة على 4 اتفاقيات مع بنك أبوظبي الأول

كتب:

الوطن
09:47 ص | الخميس 17 فبراير 2022
السيسي

السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية حملت أرقام 559 لـ562، بشأن الموافقة على اتفاقيات مع بنك أبو ظبي الأول.

وجاءت القرارات كالتالي:

- الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.

- الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر العربية وبنك أبو ظبي الأول

- الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.

- الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر العربية وبنك الإمارات دبي الوطني کابیتال لیستد وبنك أبوظبي الأول وآخرین.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

السيسي لرؤساء الشركات ببلجيكا: لدينا فرص استثمارية واعدة في مصر

بسام راضي: السد الإثيوبي قاسم مشترك في كل مقابلات الرئيس السيسي

السيسي يعقد لقاء موسعا مع رؤساء كبرى الشركات البلجيكية

مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: أوروبا تعي الدور المهم للرئيس السيسي

السيسي يلتقي مع ملك بلجيكا بمقر القصر الملكي ببروكسل

ملك بلجيكا يستقبل الرئيس السيسي
بقلم الوطن