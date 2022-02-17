قرارات جمهورية بالموافقة على 4 اتفاقيات مع بنك أبوظبي الأول
كتب:
الوطن
09:47 ص | الخميس 17 فبراير 2022
السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية حملت أرقام 559 لـ562، بشأن الموافقة على اتفاقيات مع بنك أبو ظبي الأول.
وجاءت القرارات كالتالي:
- الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.
- الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر العربية وبنك أبو ظبي الأول
- الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.
- الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر العربية وبنك الإمارات دبي الوطني کابیتال لیستد وبنك أبوظبي الأول وآخرین.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنا.