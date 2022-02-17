قرارات جمهورية بالموافقة على 4 اتفاقيات مع بنك أبوظبي الأول

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية حملت أرقام 559 لـ562، بشأن الموافقة على اتفاقيات مع بنك أبو ظبي الأول.

وجاءت القرارات كالتالي:

- الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى.

- الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين مصر العربية وبنك أبو ظبي الأول

- الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين مصر وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.

- الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر العربية وبنك الإمارات دبي الوطني کابیتال لیستد وبنك أبوظبي الأول وآخرین.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية، وللاطلاع عليها اضغط هنا.